Raul Lozano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Lozano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Lozano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Lozano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Lozano 2 Eylül 1997 tarihinde Quilmes şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raúl Alberto Lozano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Lozano Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raul Lozano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Raul Lozano'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Raul Lozano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raul Lozano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Raul Lozano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Lozano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Quilmes

24 Temmuz 2020 yılında Huracán

31 Aralık 2021 yılında Quilmes

20 Ocak 2022 yılında Patronato

31 Aralık 2022 yılında Quilmes

11 Ocak 2023 yılında Goiás EC

31 Aralık 2023 yılında Quilmes

Raul Lozano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Lozano şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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