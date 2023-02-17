Raul Marte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Marte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raul Marte kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raul Marte ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Raul Marte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Marte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Marte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Marte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Marte 23 Mart 2002 tarihinde Rankweil şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Raul Peter Marte şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Marte Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alliance Sportsmanagement AG yapmaktadır. Raul Marte, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Marte'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raul Marteboyu ve yaşı kaç

Raul Marte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Marte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Raul Marte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Marte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2017 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2018 yılında Vorarlberg U18

1 Ağu 2020 yılında A. Lustenau

1 Temmuz 2022 yılında FC Dornbirn

30 Haziran 2023 yılında A. Lustenau

Raul Marte kimdir

Raul Marte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Marte şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Brederis (06/2010-), AKA Vorarlberg

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Raul Marte nereli

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