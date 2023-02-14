Raul Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Navarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Navarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Navarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Navarro 7 Şubat 1994 tarihinde Sevilla şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raúl Navarro del Río şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Navarro Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Raul Navarro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 7 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Raul Navarro'nin Burgos CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raul Navarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raul Navarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Navarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Navarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sevilla FC C

1 Temmuz 2016 yılında UD Almería B

12 Temmuz 2017 yılında R. Valladolid B

7 Ağu 2020 yılında Burgos CF

Raul Navarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Navarro şuan Burgos CF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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