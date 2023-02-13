Raul Navas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Navas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Navas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Navas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Navas 11 Mayıs 1988 tarihinde Sevilla şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raúl Rodríguez Navas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Navas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE INTERNACIONAL SPORT AGENCY S.L. yapmaktadır. Raul Navas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Navas'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raul Navas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RaulNavas22

http://www.instagram.com/raulnavas22/

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Raul Navas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raul Navas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Raul Navas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Navas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Sevilla FC C

1 Temmuz 2009 yılında R. Valladolid B

1 Temmuz 2011 yılında Real Valladolid

1 Ağu 2011 yılında Celta Vigo B

1 Ağu 2012 yılında Eibar

1 Temmuz 2014 yılında Sociedad

2 Temmuz 2014 yılında Eibar

30 Haziran 2015 yılında Sociedad

14 Ağu 2019 yılında Osasuna

30 Haziran 2020 yılında Sociedad

1 Temmuz 2020 yılında Osasuna

26 Ocak 2021 yılında FC Cartagena

19 Temmuz 2021 yılında Las Palmas

1 Eylül 2022 yılında CD Mirandés

Raul Navas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Navas şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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