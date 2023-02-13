Raul Navas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Navas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raul Navas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raul Navas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Raul Navas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Navas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raul Navas

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Navas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Navas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Navas 11 Mayıs 1988 tarihinde Sevilla şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raúl Rodríguez Navas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Navas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE INTERNACIONAL SPORT AGENCY S.L. yapmaktadır. Raul Navas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Navas'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raul Navas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RaulNavas22

http://www.instagram.com/raulnavas22/

Raul Navasboyu ve yaşı kaç

Raul Navas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raul Navas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Raul Navas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Navas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Sevilla FC C

1 Temmuz 2009 yılında R. Valladolid B

1 Temmuz 2011 yılında Real Valladolid

1 Ağu 2011 yılında Celta Vigo B

1 Ağu 2012 yılında Eibar

1 Temmuz 2014 yılında Sociedad

2 Temmuz 2014 yılında Eibar

30 Haziran 2015 yılında Sociedad

14 Ağu 2019 yılında Osasuna

30 Haziran 2020 yılında Sociedad

1 Temmuz 2020 yılında Osasuna

26 Ocak 2021 yılında FC Cartagena

19 Temmuz 2021 yılında Las Palmas

1 Eylül 2022 yılında CD Mirandés

Raul Navas kimdir

Raul Navas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Navas şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Raul Navas nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son Haberler
Benat Prados kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benat Prados Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benat Prados kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benat Prados Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rönesans Rezidansa hangi belediye başkanı ruhsat verdi? Ruhsatı veren belediye başkanı ne dedi?
Rönesans Rezidansa hangi belediye başkanı ruhsat verdi? Ruhsatı veren belediye başkanı ne dedi?
Javi Serrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Serrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Javi Serrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Serrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alvaro Sanz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Sanz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alvaro Sanz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Sanz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?