Raul Nistor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Nistor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Nistor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Nistor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Nistor 7 Ocak 2005 tarihinde Cluj Napoca şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Raul Ciprian Nistor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Nistor Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Nistor'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raul Nistor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Nistor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Nistor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Nistor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2019 yılında Uni Cluj U19

1 Temmuz 2022 yılında U Cluj

Raul Nistor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Nistor şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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