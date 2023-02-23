Raul Oprut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Oprut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Oprut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Oprut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Oprut 4 Ocak 1998 tarihinde Caransebeș şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Raul Marian Opruț şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Oprut Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Raul Oprut, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Raul Oprut'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Raul Oprut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Oprut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Oprut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Oprut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Chievo U19

30 Ağustos 2016 yılında Genoa U19

31 Ağustos 2016 yılında Chievo U19

30 Haziran 2017 yılında Genoa U19

19 Temmuz 2018 yılında Albissola

30 Haziran 2019 yılında Genoa

1 Temmuz 2019 yılında FC Hermannstadt

Raul Oprut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Oprut şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Raul Oprut Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 2 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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