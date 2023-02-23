Raul Palmes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Palmes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Palmes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Palmes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Palmes 16 Ağustos 1996 tarihinde Sibiu şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Raul Ioan Palmeș şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Palmes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raul Palmes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Raul Palmes'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raul Palmes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Palmes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Palmes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Palmes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2015 yılında Honvéd II

7 Ağustos 2015 yılında Törökbálinti TC

30 Eylül 2015 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2016 yılında Honvéd

20 Temmuz 2017 yılında Kazincbarcika

30 Haziran 2018 yılında Honvéd

20 Temmuz 2018 yılında Kazincbarcika

30 Haziran 2019 yılında Honvéd

1 Temmuz 2019 yılında Csikszereda

30 Haziran 2021 yılında Honvéd

1 Temmuz 2021 yılında Concordia

1 Ocak 2023 yılında CSC Selimbar

Raul Palmes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Palmes şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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