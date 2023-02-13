Raul Parra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Parra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Parra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Parra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Parra 26 Kasım 1999 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raúl Parra Artal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Parra Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Raul Parra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Parra'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Raul Parra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raul Parra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Parra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Parra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CD La Almunia

1 Ocak 2019 yılında RCD Mallorca B

31 Ağu 2020 yılında CD Guijuelo

1 Temmuz 2021 yılında Cádiz CF B

1 Temmuz 2022 yılında Cádiz CF

4 Ağu 2022 yılında CD Mirandés

31 Aralık 2022 yılında Cádiz CF

Raul Parra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Parra şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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