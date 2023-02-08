Raul Prata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Prata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Prata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Prata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Prata 14 Haziran 1987 tarihinde Piracicaba şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raul Prata şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Prata Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Raul Prata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Raul Prata'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Raul Prata Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raul Prata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Prata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Prata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Luverdense

22 Ocak 2016 yılında Ituano

11 Mayıs 2016 yılında Luverdense

18 Ocak 2017 yılında Sport Recife

12 Mart 2021 yılında EC Vitória

19 Ocak 2022 yılında CRB

1 Ocak 2023 yılında Novorizontino

Raul Prata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Prata şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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