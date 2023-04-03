Raul Rubio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Rubio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Rubio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Rubio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Rubio 4 Temmuz 1999 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Raúl Rubio Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Rubio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Legal & Sport Asesores SL yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RZ Deportivo Aragón futbol takımında oynamaktadır. RZ Deportivo Aragón takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Raul Rubio'nin RZ Deportivo Aragón ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Raul Rubio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Rubio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Rubio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Rubio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2018 yılında SD Ejea

1 Ağustos 2019 yılında CD Brea

30 Temmuz 2021 yılında Dep. Aragón

Raul Rubio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Rubio şuan RZ Deportivo Aragón takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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