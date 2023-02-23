Raul Rusescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Rusescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Rusescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Rusescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Rusescu 9 Temmuz 1988 tarihinde Râmnicu Vâlcea şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Raul Andrei Rusescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Rusescu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ioan Becali yapmaktadır. Raul Rusescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Rusescu'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raul Rusescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Rusescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Raul Rusescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Rusescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Unirea Urziceni

1 Ocak 2007 yılında Astra II

30 Haziran 2007 yılında Unirea Urziceni

1 Temmuz 2007 yılında CS Otopeni

30 Haziran 2008 yılında Unirea Urziceni

1 Temmuz 2011 yılında Steaua Bucarest

1 Temmuz 2013 yılında Sevilla

1 Ocak 2014 yılında SC Braga

30 Haziran 2014 yılında Sevilla

1 Eylül 2014 yılında Steaua Bucarest

30 Haziran 2015 yılında Sevilla

22 Ağustos 2015 yılında Osmanlıspor

6 Ağustos 2018 yılında FCSB

25 Temmuz 2019 yılında Giresunspor

5 Ekim 2020 yılında Ac. Clinceni

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

19 Kasım 2021 yılında Lamezia

24 Ağustos 2022 yılında Concordia

Raul Rusescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Rusescu şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Raul Rusescu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Râmnicu Vâlcea (1994-)

Romanya takımında 24 numaralı formasıyla 11 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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