Raul Sandor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Sandor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Sandor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Sandor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Sandor 13 Nisan 2004 tarihinde Miercurea Ciuc şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Raul Benjamin Sándor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Sandor Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raul Sandor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc U19 futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Raul Sandor'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raul Sandor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Sandor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Sandor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Sandor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Sandor şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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