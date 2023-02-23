Raul Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raul Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raul Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Raul Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raul Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Silva 4 Kasım 1989 tarihinde Belém şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Raúl Michel Melo da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Silva Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Raul Silva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Silva'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Raul Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/silva34raul/

Raul Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Raul Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2010 yılında Atlético-PR

1 Aralık 2010 yılında Remo

1 Ağustos 2011 yılında Sport Recife

1 Şubat 2012 yılında Arapongas

1 Nisan 2012 yılında Sport Recife

1 Mayıs 2012 yılında Criciúma EC

1 Ağustos 2012 yılında Sport Recife

1 Eylül 2012 yılında Londrina-PR

1 Kasım 2012 yılında Sport Recife

1 Ocak 2013 yılında Paysandu SC

1 Ocak 2014 yılında Figueirense FC

6 Ocak 2015 yılında Marítimo

28 Ocak 2016 yılında Ceará SC

18 Temmuz 2016 yılında Marítimo

1 Temmuz 2017 yılında SC Braga

31 Ocak 2022 yılında Estoril Praia

30 Haziran 2022 yılında SC Braga

1 Temmuz 2022 yılında Univ. Craiova

Raul Silva kimdir

Raul Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Silva şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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Raul Silva nereli

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