Raul Steau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Steau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Steau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Steau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Steau 22 Nisan 2001 tarihinde Aiud şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Raul Ovidiu Șteau şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Steau Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalin Sarmasan yapmaktadır. Raul Steau, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Steau'nin UTA Arad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raul Steau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Steau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Steau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Steau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2019 yılında Sassuolo U18

1 Temmuz 2019 yılında Sassuolo U19

1 Ekim 2020 yılında Sassuolo

16 Ocak 2021 yılında Monopoli

30 Haziran 2021 yılında Sassuolo

7 Eylül 2021 yılında Gaz Metan

1 Temmuz 2022 yılında UTA Arad

Raul Steau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Steau şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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