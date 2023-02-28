Raul Tito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Tito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raul Tito kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raul Tito ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Raul Tito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Tito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raul Tito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Tito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Tito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Tito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Tito 5 Eylül 1997 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Raúl Alexander Tito Cano şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Tito Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ricky Schanks yapmaktadır. Raul Tito, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Tito'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Raul Tito Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/raultitocano1

Raul Tito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Tito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Raul Tito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Tito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Cienciano

1 Ocak 2016 yılında Universitario

1 Ağustos 2017 yılında Real Garcilaso

31 Aralık 2017 yılında Universitario

1 Ocak 2018 yılında Rosario FC

25 Ocak 2019 yılında Cienciano

3 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

19 Şubat 2020 yılında FC Edmonton

15 Eylül 2020 yılında Santos FC

31 Mart 2021 yılında FC Edmonton

21 Haziran 2021 yılında Kulüpsüz

25 Nisan 2022 yılında Inkas FC

1 Temmuz 2022 yılında Dep. Garcilaso

Raul Tito kimdir

Raul Tito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Tito şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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Raul Tito nereli

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