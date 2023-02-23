Raul Toader kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Toader Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Toader adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Toader Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Toader 22 Ocak 1999 tarihinde Brașov şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Raul Andrei Toader şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Toader Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 31 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Raul Toader'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raul Toader Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Toader isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Toader Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Toader futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2018 yılında SR Brasov

31 Ocak 2020 yılında Corona Brasov

11 Şubat 2022 yılında OC Rasnov

30 Haziran 2022 yılında FC Brasov-SR

Raul Toader Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Toader şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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