Raul Torrente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Torrente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Torrente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Torrente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Torrente 11 Eylül 2001 tarihinde Murcia şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raúl Torrente Navarro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Torrente Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Raul Torrente, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Torrente'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Raul Torrente Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/raul_torrente_/

Raul Torrente Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raul Torrente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Raul Torrente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Torrente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Granada Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında Recre Granada

1 Ocak 2022 yılında Granada

Raul Torrente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Torrente şuan Granada takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Raul Torrente Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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