Raul Turcas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Turcas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Turcas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Turcas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Turcas 12 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Raul Țurcaș şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Turcas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına - tarihinde katılmıştır. Raul Turcas'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raul Turcas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Turcas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Turcas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Turcas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Turcas şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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