Raul Vidrasan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Vidrasan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Vidrasan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Vidrasan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Vidrasan 19 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Raul Vidrăşan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Vidrasan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raul Vidrasan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ripensia Timisoara futbol takımında oynamaktadır. Ripensia Timisoara takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Raul Vidrasan'nin Ripensia Timisoara ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Raul Vidrasan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Vidrasan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Vidrasan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Vidrasan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında SSU Poli

30 Haziran 2019 yılında Academia Hagi

1 Ağustos 2019 yılında SSU Poli

15 Ocak 2021 yılında Unirea Ungheni

30 Haziran 2021 yılında SSU Poli

8 Temmuz 2021 yılında Ripensia

Raul Vidrasan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Vidrasan şuan Ripensia Timisoara takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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