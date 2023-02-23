Rauno Sappinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rauno Sappinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rauno Sappinen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rauno Sappinen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rauno Sappinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rauno Sappinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rauno Sappinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rauno Sappinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rauno Sappinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rauno Sappinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rauno Sappinen 23 Ocak 1996 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rauno Sappinen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Rauno Sappinen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rauno Sappinen'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rauno Sappinen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/raunosappinen/?fb_dtsg_ag=Adw0suemp4Tq1zxSu6ZDd01DAIs1RshtBgUXm-zgI-6AQA%3AAdwl9DW9cHRaikOaorDrWOmO58DEzXG6bQy0HXd5xuVENg

Rauno Sappinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rauno Sappinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Rauno Sappinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rauno Sappinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FC Flora III

1 Temmuz 2012 yılında FC Flora II

1 Ocak 2013 yılında FC Flora

31 Ocak 2018 yılında KFCO Beerschot

30 Haziran 2018 yılında FC Flora

12 Ağustos 2018 yılında FC Den Bosch

30 Haziran 2019 yılında FC Flora

8 Ağustos 2019 yılında NK Domzale

31 Aralık 2019 yılında FC Flora

1 Ocak 2022 yılında Piast Gliwice

24 Ocak 2023 yılında Stal Mielec

30 Haziran 2023 yılında Piast Gliwice

Rauno Sappinen kimdir

Rauno Sappinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rauno Sappinen şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FCF Mustamäe (-2005), FC Flora (2006-2011)

Rauno Sappinen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya takımında 15 numaralı formasıyla 11 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 49 maçta 10 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 19 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 4 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rauno Sappinen nereli

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