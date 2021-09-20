Ravent ne demek, TDK'ya göre Ravent kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ravent ne demek? Ravent TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ravent kelimesi. Peki ravent ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ravent nedir, ravent kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ravent kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ravent kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

RAVENT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ravent kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ravent kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre ravent kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karabuğdaygillerden, 1-2 metre yüksekliğinde, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)

