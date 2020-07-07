Ravil'in ailesinden Altınordu'ya tam yetki

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun 17 yaşındaki yıldız adayı Ravil Tagir'in ailesi, 2022'de bitecek sözleşmesi 1 yıl daha uzatılan futbolcunun geleceğiyle ilgili tüm yetkiyi kırmızı-lacivertli kulübe bıraktı. Bursa'da yaşayan Tagir ailesi, "Çocuk bizim, ancak futbolcu Altınordu'nun" diyerek Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan stoper Ravil için son kararı başkan Seyit Mehmet Özkan'ın vereceğini dile getirdi. Baba Gülali Tagir ile anne Süreyya Tagir, "Ravil'den para pul beklentimiz yok. Tek isteğimiz değişmesin, adam gibi adam olmaya devam etsin. Anne-baba için bundan değerli bir armağan olamaz. Altınordu'da olması bu açıdan çok önemli" diye konuştu.

Ravil Tagir'in kariyeri konusunda tek yetkinin Seyit Mehmet Özkan'da olduğunu söyleyen baba Gülali Tagir, "Ravil'i 12 yaşında alıp sahiplenip bu noktaya kadar getirdi. Onun hakkını ödeyemeyiz. Ravil'in Avrupa'da oynamasını çok isterim ama onun geleceği, kariyeri ve transferi konusunda en doğru kararı Başkan Özkan verir. Biz, alınacak her kararın arkasında dururuz. Bu nedenle sözleşmeyi hiç okumadan imzaladık. Ravil sakinlik ve disiplinini annesinden, çalışkanlığını benden aldı. Bu özelliklerinin hiç değişmemesini istiyorum. En büyük tavsiyem, dik duruşa sahip olmaya devam etmesidir. Para-pul her yerde kazanılır, ama bunu sürdürmek için karaktere ihtiyaç var" dedi.

GÖZÜMÜZ ARKADA DEĞİL

Anne Süreyya Tagir, oğlundan hiçbir beklentisi olmadığını söyleyerek, "Futbolcu annesi olmak zor. Maçlarını izlerken bazen sevinip, bazen üzülüyorum. Sakatlanınca telaşlanıyorum. Ama o güçlü bir çocuk. Hem ailede hem de Altınordu'da iyi bir eğitim aldı. Artık kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Bu saatten sonra bizim tek isteğimiz bozulmadan yoluna devam etmesidir. Başkanımız da Ravil'e kendi evladı gibi baktığı için gözümüz asla arkada değil" yorumu yaptı.

Ravil'in ağabeyi Tahir ile ablası İsmira da "Avrupa'nın en önemli kulüpleri kardeşimizi istiyor, ne mutlu bize. Onun her zaman yanınd ayız. İnşallah Ravil'i dünyanın en büyük kulüplerinde forma giyerken izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA