Ravve Assayeg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ravve Assayeg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ravve Assayeg kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ravve Assayeg ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ravve Assayeg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ravve Assayeg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ravve Assayeg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ravve Assayeg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ravve Assayeg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ravve Assayeg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ravve Assayeg 1 Mayıs 2001 tarihinde Tel Aviv şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsrail,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da רווה אסייג şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ravve Assayeg Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ravve Assayeg, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ravve Assayeg'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ravve Assayeg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ravve Assayeg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Ravve Assayeg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ravve Assayeg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında M. Tel Aviv

6 Ağustos 2020 yılında B TLV Bat Yam

1 Şubat 2022 yılında M. Tel Aviv

2 Şubat 2022 yılında Hapoel Acre

25 Ocak 2023 yılında Hapoel Tel Aviv

Ravve Assayeg kimdir

Ravve Assayeg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ravve Assayeg şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maccabi Tel Aviv

Ravve Assayeg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ravve Assayeg nereli

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