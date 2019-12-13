Ray bakım aracının çarptığı kadın öldü
BURDUR'da, demiryolundan geçmek isteyen Hacer Ünlü (48), ray bakım aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
BURDUR'da, demiryolundan geçmek isteyen Hacer Ünlü (48), ray bakım aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Hızırilyas Mahallesi'nde meydana geldi. Demiryolundan karşıya geçmek isteyen Hacer Ünlü'ye ray bakım aracı çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Ünlü, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hacer Ünlü, ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Adı açıklanmayan araç sürücüsü polis merkezine götürüldü.
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Kaynak: DHA
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