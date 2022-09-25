Ray Bradbury'nin, okuyanın hayatını değiştiren muhteşem eseri Fahrenheit 451'den en sevilen alıntılar...

Korku ve bilimkurgu yazarı Amerikalı Ray Bradbury'nin efsane kitabı Fahrenheit 451'den en beğenilen alıntıları sizin için hazırladık...

İrem Yıldız
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Ray Bradbury'nin, okuyanın hayatını değiştiren muhteşem eseri Fahrenheit 451'den en sevilen alıntılar...

"Kimsenin kimseye ayıracak vakti yok artık."

"Dışımız serseri, içimiz kütüphane."

"Gözlerini merakla doldur ve sanki on saniye sonra ölecekmiş gibi yaşa."

"Mutlu olmamız için gerekli her şeye sahibiz, ama mutlu değiliz. Bir şey eksik....
Bu yüzden kitapların faydası olabilir diye düşündüm."

"Kitapları yakmaktan daha kötü bir suç varsa o da onları okumamaktır."

"Sonu iyi olan her şey iyidir."

"Dikkat ettin mi, bugünlerde insanlar birbirilerini nasıl incitiyorlar?"

"Kimsenin kimseye ayıracak vakti yok artık."

"Bir insan kaç kez dibe vurup da yaşamayı sürdürebilir?"

"Ölmenin güzel tarafı bu; kaybedecek bir şeyin olmayınca, istediğin riske girebiliyorsun."

"Neden seni yıllardır tanıyormuşum gibi hissediyorum?"

"Sanki önemliymişim gibi dosdoğru bana bakan ilk insandı."

"Bir kadının yanan bir evde kalmasına yol açtıklarına göre, kitaplarda bir şeyler olmalı."

"Sadece çim biçen adamla bahçıvan arasındaki fark dokunuştadır."

"Bir arkadaşlığın tam olarak hangi anda kurulduğunu bilemeyiz. Nasıl bir kap damla damla dolarken, son bir damla kabı taşırıyorsa; aynı şekilde, bir dizi iyilik arasından en az biri kalbi doldurup taşırır."

"Dikkat ettin mi, bugünlerde insanlar birbirilerini nasıl incitiyorlar?"

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