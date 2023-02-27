Ray Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ray Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ray Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ray Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ray Gomez 29 Aralık 1993 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Ray Jesús Gómez Carreño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ray Gomez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ray Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ray Gomez'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ray Gomez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/raygo15/

http://www.facebook.com/ray.gomez.94617

Ray Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ray Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ray Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ray Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Unión Comercio

7 Ocak 2019 yılında Cienciano

4 Şubat 2020 yılında Santos FC

21 Eylül 2020 yılında Unión Comercio

1 Mart 2021 yılında Unión Huaral

5 Ocak 2022 yılında Alianza UDH

1 Ocak 2023 yılında Sport Huancayo

Ray Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ray Gomez şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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