Ray Sandoval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ray Sandoval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ray Sandoval kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ray Sandoval ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ray Sandoval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ray Sandoval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ray Sandoval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ray Sandoval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ray Sandoval adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ray Sandoval Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ray Sandoval 13 Şubat 1995 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Ray Anderson Sandoval Baylón şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ray Sandoval Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MIRAGEDEPOR yapmaktadır. Ray Sandoval, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ray Sandoval'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ray Sandoval Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/raysandoval_oficial/

Ray Sandoval Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ray Sandoval isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ray Sandoval Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ray Sandoval futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Real Garcilaso

31 Aralık 2015 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2018 yılında Monarcas Morelia

15 Ocak 2020 yılında Sport. Cristal

30 Haziran 2020 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2020 yılında Sport. Cristal

3 Ağustos 2020 yılında Mazatlán FC

7 Ağustos 2020 yılında Cusco FC

31 Aralık 2020 yılında Mazatlán FC

1 Ocak 2021 yılında UTC

1 Ocak 2022 yılında Atlético Grau

Ray Sandoval kimdir

Ray Sandoval Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ray Sandoval şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Ray Sandoval Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 7 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ray Sandoval nereli

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