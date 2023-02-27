Ray Vanegas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ray Vanegas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ray Vanegas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ray Vanegas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ray Vanegas 12 Mart 1993 tarihinde Sincelejo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Ray Andrés Vanegas Zúñiga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ray Vanegas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score Futbol yapmaktadır. Ray Vanegas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ray Vanegas'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ray Vanegas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ray Vanegas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ray Vanegas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ray Vanegas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Patriotas

30 Haziran 2015 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2015 yılında Uniautónoma

31 Aralık 2015 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2016 yılında Envigado

1 Ocak 2017 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2018 yılında Once Caldas

23 Ocak 2019 yılında Deportivo Pasto

21 Ocak 2022 yılında Sport Recife

21 Ocak 2023 yılında César Vallejo

Ray Vanegas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ray Vanegas şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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