Rayan Al Marshoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rayan Al Marshoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rayan Al Marshoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rayan Al Marshoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rayan Al Marshoud 8 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rayan Al Marshoud Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Rayan Al Marshoud'nin Al-Raed U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rayan Al Marshoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rayan Al Marshoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rayan Al Marshoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rayan Al Marshoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rayan Al Marshoud şuan Al-Raed U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.