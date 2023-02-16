Rayan El Azrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rayan El Azrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rayan El Azrak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rayan El Azrak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rayan El Azrak 14 Temmuz 1999 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Hollanda,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rayan El Azrak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PURE yapmaktadır. Rayan El Azrak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MVV Maastricht futbol takımında oynamaktadır. MVV Maastricht takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Rayan El Azrak'nin MVV Maastricht ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rayan El Azrak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rayan El Azrak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rayan El Azrak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rayan El Azrak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2016 yılında FC Utrecht U19

1 Temmuz 2018 yılında Utrecht U21

26 Ocak 2022 yılında VVV-Venlo

30 Haziran 2022 yılında Utrecht U21

31 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2023 yılında MVV Maastricht

Rayan El Azrak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rayan El Azrak şuan MVV Maastricht takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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