Rayan Kadima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rayan Kadima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rayan Kadima kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rayan Kadima ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rayan Kadima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rayan Kadima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rayan Kadima

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rayan Kadima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rayan Kadima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rayan Kadima 15 Aralık 1997 tarihinde Ermont şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo DC uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rayan Kabanga Kadima Mpata şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rayan Kadima Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WSMA yapmaktadır. Rayan Kadima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rayan Kadima'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rayan Kadimaboyu ve yaşı kaç

Rayan Kadima Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rayan Kadima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Rayan Kadima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rayan Kadima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AC Ajaccio

27 Temmuz 2018 yılında AOX Kissamikos

31 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

23 Temmuz 2019 yılında Stade Nyonnais

1 Temmuz 2021 yılında Stade-Lausanne

Rayan Kadima kimdir

Rayan Kadima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rayan Kadima şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Rayan Kadima nereli

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