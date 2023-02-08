Rayan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rayan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rayan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rayan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rayan 21 Aralık 1989 tarihinde Linhares şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rayan Poltronieri Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rayan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ES TajAgency yapmaktadır. Rayan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 6 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Rayan'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rayan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rayan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rayan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rayan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2008 yılında Mirassol-SP

30 Haziran 2008 yılında São Caetano

1 Ağu 2008 yılında Batatais-SP

1 Aralık 2008 yılında São Caetano

1 Temmuz 2009 yılında Red Bull

1 Aralık 2009 yılında São Caetano

1 Ocak 2010 yılında Campinense-PB

1 Mart 2011 yılında Icasa

1 Haziran 2012 yılında Rio Claro FC

10 Ocak 2017 yılında Paraná

3 Ocak 2019 yılında Ferroviária

24 Nisan 2019 yılında Bragantino

5 Aralık 2019 yılında Ferroviária

10 Haziran 2020 yılında Ponte Preta

31 Ocak 2021 yılında Ferroviária

11 Şubat 2021 yılında Ponte Preta

3 Ocak 2022 yılında Mirassol-SP

6 Nisan 2022 yılında Criciúma EC

Rayan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rayan şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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