Rayan Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rayan Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rayan Lucas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rayan Lucas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rayan Lucas 3 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rayan Lucas Marques de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rayan Lucas Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rayan Lucas'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Rayan Lucas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rayan Lucas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2023 yılında Flamengo U20

Rayan Lucas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rayan Lucas şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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