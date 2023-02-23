Rayan Senhadji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rayan Senhadji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rayan Senhadji kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rayan Senhadji ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rayan Senhadji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rayan Senhadji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rayan Senhadji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rayan Senhadji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rayan Senhadji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rayan Senhadji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rayan Senhadji 13 Haziran 1997 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rayan Senhadji Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Rayan Senhadji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rayan Senhadji'nin Pirin Blagoevgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rayan Senhadji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rayan Senhadji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Rayan Senhadji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rayan Senhadji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Sochaux B

1 Temmuz 2016 yılında FC Sochaux

10 Ocak 2020 yılında AS Béziers

30 Haziran 2020 yılında FC Sochaux

1 Eylül 2020 yılında Montana

1 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Jammerbugt FC

1 Temmuz 2022 yılında JS Kabylie

31 Ocak 2023 yılında Pirin

Rayan Senhadji kimdir

Rayan Senhadji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rayan Senhadji şuan Pirin Blagoevgrad takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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Rayan Senhadji nereli

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