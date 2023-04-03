Rayane Doucoure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rayane Doucoure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rayane Doucoure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rayane Doucoure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rayane Doucoure 30 Mart 2001 tarihinde Pantin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa,Gine uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rayane Doucoure Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ND SPORTS MANAGEMENT yapmaktadır. Rayane Doucoure, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Girondins Bordeaux B futbol takımında oynamaktadır. FC Girondins Bordeaux B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rayane Doucoure'nin FC Girondins Bordeaux B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rayane Doucoure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rayane Doucoure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Rennes B
15 Temmuz 2021 yılında EA Guingamp B
1 Temmuz 2022 yılında G. Bordeaux B
Rayane Doucoure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rayane Doucoure şuan FC Girondins Bordeaux B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Club Multi Sports de Pantin (2010-2012), Solitaires Paris EST FC (2012-2014), Red Star FC (2014), AS Jeunesse Aubervilliers (2014-2016), Stade Rennais FC (2016-2019)
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