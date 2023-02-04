Rayane El Khamali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rayane El Khamali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rayane El Khamali kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rayane El Khamali ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rayane El Khamali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rayane El Khamali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rayane El Khamali

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rayane El Khamali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rayane El Khamali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rayane El Khamali 16 Mart 2002 tarihinde Quincy-sous-Sénart şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa,Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rayane El Khamali Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Rayane El Khamali, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rayane El Khamali'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rayane El Khamaliboyu ve yaşı kaç

Rayane El Khamali Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rayane El Khamali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Rayane El Khamali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rayane El Khamali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Orléans B

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

28 Ekim 2020 yılında Dijon FCO B

1 Temmuz 2022 yılında Dijon

Rayane El Khamali kimdir

Rayane El Khamali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rayane El Khamali şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

USC Lésigny (2008-2012), US Sénart-Moissy (2012-2017), FC Tours (2017-2019)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rayane El Khamali nereli

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