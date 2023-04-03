Rayane Falchou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rayane Falchou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rayane Falchou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rayane Falchou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rayane Falchou 9 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Fas,Belçika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rayane Falchou Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rayane Falchou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. KV Mechelen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rayane Falchou'nin KV Mechelen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rayane Falchou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rayane Falchou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rayane Falchou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rayane Falchou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında KV Mechelen

Rayane Falchou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rayane Falchou şuan KV Mechelen takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Rayane Falchou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.