Rayba Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Rayba Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Rayba Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Rayba Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Rayba Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Rayba Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) görev tanımı nedir, Rayba Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) ne iş yapar, Rayba Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Rayba Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Rayba Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Tanımı;

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Rayba Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Rayba Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşları

Rayba Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Rayba Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Rayba Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Rayba Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.15

Meslek Adı :

Rayba Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağaç parçalar üzerine açılmış olan delikleri raybalayarak genişleten bir makineyi ayarlayan ve çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Rayba Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üzerine delikler açılmış masuraları inceleyerek deliklerin ölçülerini kontrol etmek,

b) Delikleri istenilen ölçülerde olmayan ağaçları ayırmak,

c) Kullanacağı raybayı seçmek ve makine başlığına takıp sabitleştirerek makineyi çalıştırmak,

d) Dönmekte olan raybayı kontrol etmek ve gerekli ayarı yapmak,

e) Delikleri genişletilecek ağacı dönmekte olan raybaya yaklaştırmak ve dönen raybayı ağaç deliği içine yavaş yavaş sokarak delik çapının genişletecek sağlamak,

f) İş bitimlerinde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, Vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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