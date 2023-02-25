Rayen Hais Benderrouya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rayen Hais Benderrouya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rayen Hais Benderrouya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rayen Hais Benderrouya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rayen Hais Benderrouya 23 Ağustos 1997 tarihinde Bab El Oued şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rayen Hais Benderrouya Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rayen Hais Benderrouya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 5 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Rayen Hais Benderrouya'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rayen Hais Benderrouya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rayen Hais Benderrouya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rayen Hais Benderrouya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rayen Hais Benderrouya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında RC Kouba

5 Temmuz 2018 yılında CR Belouizdad

Rayen Hais Benderrouya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rayen Hais Benderrouya şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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