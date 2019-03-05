İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Rayları çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Rayları çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

MALATYA'da demir yolunda rayları çalmaya çalışan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Rayları çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

MALATYA'da demir yolunda rayları çalmaya çalışan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Dilek Mahallesi'nde demir yolu raylarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden jandarma demiryolu çevresinde araştırma yaparken 3 şüpheliyi rayları kestikleri sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.