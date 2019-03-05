Rayları çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
MALATYA'da demir yolunda rayları çalmaya çalışan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
MALATYA'da demir yolunda rayları çalmaya çalışan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Dilek Mahallesi'nde demir yolu raylarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden jandarma demiryolu çevresinde araştırma yaparken 3 şüpheliyi rayları kestikleri sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
FOTOĞRAFLI
DHA
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