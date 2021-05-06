Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?
Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Kodu : 7233.68
Meslek Adı : Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı
Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu : Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar
Meslek Grubu : Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu : Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Tanımı : İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; raylı sistem araçlarının kullanıma hazır bulundurulması için mekanik aksam ve sistemlerinin servis bakım ve periyodik bakımlarının yapılması ile kullanım esnasında meydana gelen arızaların tespit edilip onarılması işlerini tek başına ya da ekip içinde belirli bir süre içerisinde yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiricisi mesleği için “6113.48” kod olarak kullanılır iken Özel Kalem Müdürü mesleği için “1213.10” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Raylı Sistem Araçları Mekanik Bakım ve Onarımcısı Meslek Kodu “7233.68” olarak belirlenmiştir.