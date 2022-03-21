Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni görev tanımı nedir, Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni ne iş yapar, Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni Tanımı;

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Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni Maaşları

Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.24

Meslek Adı :

Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Raylı sistem yol ekipman ve donanımının bakım, onarım ve kontrolünü yapan inşaat mühendisi veya inşaat teknikeri gözetiminde, yol çavuşları ile iş makinelerine refakat ederek, yolun trafiğe açık olmasını sağlayan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planı yapmak,

b) Raylı sistemlerde mevcut hattın tekniğine uygun olarak bakım, onarım ve korunmasını yapmak,

c) İnşaat projesinin idari, özel ve teknik şartnamelerini incelemek,

d) Kontrol mühendislerinden kullanılacak malzemelerin cins ve niteliklerini öğrenir ve projeye uygunluğunu inceleyerek metrajını yapmak,

e) Metrajını yaptıktan sonra keşif özeti ile ihale dosyasını hazırlamak,

f) Yapılan işin kontrolünü gerçekleştirir ve iş teslimini almak,

g) Yapılan çalışmaları sürekli inceleyerek üstlerine bilgi vermek,

h) Yapılan çalışmaları sürveyan defterine kaydetmek,

i) İnşaat, bakım ve tamir ekiplerini görev yerlerine sevk etmek,

j) Yapım ve bakım sonrası kalite kontrol işlerini yapmak,

k) İş kazalarına karşı önlem almak,

l) İnşaat ile ilgili mühendislerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek,

m) Mesleki gelişime ilişkin etkinliklere katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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