Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknikeri görev tanımı nedir, Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknikeri ne iş yapar, Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknikeri Tanımı;

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Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknikeri Maaşları

Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.52

Meslek Adı :

Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Yüksek Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Raylı sistem ile yapılan taşıma işlemleri esnasında raylı sistem yapısına uygun olarak işletme sisteminin kullanılmasını, raylı sistemlerle yapılan ulusal ve uluslar arası taşımaların organizasyonunu ve operasyonunu sağlayan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşletmeyi sevk ve idare etmek,

b) İşletmede ihtiyaç duyulan teknik donanım, personel vb. ihtiyacı hazır tutmak,

c) Lojistik faaliyetleri yapmak,

d) Yıllık bütçeleri hazırlamak,

e) İşletme ile ilgili kontrol işlemlerini yapmak,

f) İşletme organizasyonu ile ilgili bilgi ve belgeleri tanzim etmek,

g) Sorumluluk alanını aşan durumlarda üstlerine bilgi vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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