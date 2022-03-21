Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknisyeni görev tanımı nedir, Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknisyeni ne iş yapar, Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknisyeni Tanımı;

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Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknisyeni Maaşları

Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Kodu :

3115.43

Meslek Adı :

Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Raylı sistem işletmecisi, raylı sistemler ile yapılan taşıma iş ve işlemleri esnasında raylı sistemin teknik alt yapısına uygun olarak trafik işletme sisteminin kullanılmasını ve raylı sistem trafiğinin işletilmesini sağlayan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Teknik resim çizimi yapmak,

c) Temel elektrik elektronik ve el işlemleri yapmak,

d) Raylı sistem teknolojisini bilmek,

e) Tren trafiğini sevk ve idare etmek,

f) Araçları hazırlamak ve yükleme yapmak,

g) Lojistik faaliyetleri yapmak.

h) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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