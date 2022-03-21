Raylı Sistemler Makine Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Raylı Sistemler Makine Teknikeri görev tanımı nedir, Raylı Sistemler Makine Teknikeri ne iş yapar, Raylı Sistemler Makine Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Raylı Sistemler Makine Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Raylı Sistemler Makine Teknikeri Tanımı;

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Raylı Sistemler Makine Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Raylı Sistemler Makine Teknikeri Maaşları

Raylı Sistemler Makine Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Raylı Sistemler Makine Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Raylı Sistemler Makine Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.40

Meslek Adı :

Raylı Sistemler Makine Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Raylı sistemlerle ilgili çeken ve çekilen araçların (tren, metro, tramvay) bakım-onarım, kontrol ve arıza tespitini yapan, arızaları gideren ve bu araçları çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Raylı Sistemler Makine Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Raylı sistem araçlarının kontrol, periyodik bakım ve kalibrasyon ayarlarını yapmak,

b) Araştırma, inceleme ve ölçümler yaparak arızanın kaynağını ve yerini tespit etmek,

c) Çalışma esnasında gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve düzenli olarak kontrolünü yapmak,

d) Sorumluluk alanını aşan arızalarda kendi üstlerine gerekli bilgileri vermek,

e) Görev aldığı kurumda gerekli kurum içi kursu alması durumunda ?raylı sistemler? alanındaki araçları kullanmak (makinist vatman),

f) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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