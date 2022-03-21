Raylı Sistemler Makine Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Raylı Sistemler Makine Teknisyeni görev tanımı nedir, Raylı Sistemler Makine Teknisyeni ne iş yapar, Raylı Sistemler Makine Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Raylı Sistemler Makine Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Raylı Sistemler Makine Teknisyeni Tanımı;

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Raylı Sistemler Makine Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Raylı Sistemler Makine Teknisyeni Maaşları

Raylı Sistemler Makine Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Raylı Sistemler Makine Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Raylı Sistemler Makine Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.37

Meslek Adı :

Raylı Sistemler Makine Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Raylı sistem araçlarının (tren, metro, tramvay) bakım ve onarımını yapan, kontrol eden, arıza tespitlerini yapan ve gideren, servise hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Raylı Sistemler Makine Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Raylı sistem araçlarının servis öncesi kontrol ve periyodik bakımlarını yapmak,

b) Araçların bakım ve onarımı için gerekli ihtiyaç listelerini hazırlamak, yakıt, patinaj kumu gibi eksiklikleri ilgili yerlerden talep etmek,

c) İş planı yapmak,

d) İhtiyaç fazlası araçları servisten almak ve muhafaza edilmesini sağlamak,

e) Tam ve hatasız olarak tamir defterlerini doldurmak ve yetkili amirlere imzalatmak,

f) Araçların servis sonrası kontrollerini yapmak, g) Çalışma esnasında gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve düzenli olarak kontrollerini yapmak,

h) Yapmış olduğu çalışmaları üstlerine rapor etmek,

i) Çalışma ortamının temiz ve düzenli olmasını sağlamak,

j) Mesleki gelişime ilişkin etkinliklere katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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