Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı Maaşları

Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı maaşı ortalama olarak aylık 9750_TL'dir. En düşük Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı maaşı 8450_TL, En yüksek ise 11050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7421.27

Meslek Adı :

Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; sinyalizasyon sistemlerinin montaj ve demontaj işlerinin projesine uygun olarak yapılması, işletmeye hazır bulundurulması için sistemlere ait tüm donanımların periyodik bakımlarının yapılması, arızaların tespiti ve onarılması işlerini tek başına ya da ekip içinde belirli bir sürede yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Çevre koruma mevzuatı hükümlerini yerine getirmek

c) Kalite yönetim sistemi düzenlemelerine uygun çalışmak

d) İş öncesi hazırlıkları yapmak

e) Kullanılan donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

f) Periyodik bakım yapmak

g) Makas kontrol sistemlerinin bakımını yapmak,

h) montaj ve demontajını yapmak ve arızasını onarmak

i) Sinyallerin bakımını yapmak, montaj ve demontajını yapmak ve arızasını onarmak

j) Tren algılama sistemlerinin bakımını yapmak, montaj ve demontajını yapmak ve arızasını onarmak

k) Hemzemin geçit koruma sistemlerinin bakımını yapmak, montaj ve demontajını yapmak ve arızasını onarmak

l) ATP ve ATC araç üstü ekipmanların bakımını yapmak, montaj ve demontajını yapmak ve arızasını onarmak m) ATS (automatic train stop), ATP ve ATC yol boyu ekipmanların bakımı yapmak, montaj ve demontajını yapmak ve arızasını onarmak

n) Merkezi ve yerel kumanda/ izleme sistemleri ve alt sistemlerinin bakımını yapmak, montaj ve demontajını yapmak ve arızasını onarmak

o) Haberleşme sistemleri ve alt sistemlerinin bakımı yapmak, montaj ve demontajını yapmak ve arızasını onarmak

p) Kablo dağıtım kutularının bakımını yapmak, montaj ve demontajını yapmak ve arızasını onarmak

q) İş sonu teslim işlemlerini yapmak

r) İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

s) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek

Güncel Meslek : EVET

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