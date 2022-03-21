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Raylı Sistemler Yol Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Raylı Sistemler Yol Teknikeri maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Raylı Sistemler Yol Teknikeri iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Raylı Sistemler Yol Teknikeri iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Raylı Sistemler Yol Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Raylı Sistemler Yol Teknikeri görev tanımı nedir, Raylı Sistemler Yol Teknikeri ne iş yapar, Raylı Sistemler Yol Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Raylı Sistemler Yol Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Raylı Sistemler Yol Teknikeri Tanımı;

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Raylı Sistemler Yol Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Raylı Sistemler Yol Teknikeri Maaşları

Raylı Sistemler Yol Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Raylı Sistemler Yol Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Raylı Sistemler Yol Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Raylı Sistemler Yol Teknikeri İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.19

Meslek Adı :

Raylı Sistemler Yol Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Demiryollarında yol alt yapısı, bakımı, üst yapı tekniği ve bakımı, demiryolu döşenecek alanda traverslerin, demiryollarının döşenmesi, bağlantıların ve geçitlerin yapılması, demiryollarının bakımı ve onarımı ile ilgili işleri inşaat veya makine mühendisinin gözetiminde yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Raylı Sistemler Yol Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Teçhizatın genel kontrolünü yapmak,

b) Demiryolu hattı güzergahını kontrol etmek,

c) Rayları, ray bağlantılarını ve ray yastıklarını kontrol etmek,

d) Traversleri ve travers bağlantılarını kontrol etmek,

e) Balastı kontrol etmek,

f) Makasları kontrol etmek,

g) Demiryolu hattı döşeme işlemlerini yapmak,

h) Demiryolu hattı bakım ve onarım işlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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