Raymond Kwofie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raymond Kwofie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raymond Kwofie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raymond Kwofie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raymond Kwofie 27 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raymond Kwofie Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına - tarihinde katılmıştır. Raymond Kwofie'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raymond Kwofie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raymond Kwofie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raymond Kwofie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raymond Kwofie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raymond Kwofie şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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