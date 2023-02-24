Raymond Lukacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raymond Lukacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raymond Lukacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raymond Lukacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raymond Lukacs 30 Mayıs 1988 tarihinde Oradea şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Romanya,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Lukács Raymond Barna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raymond Lukacs Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raymond Lukacs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 28 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Raymond Lukacs'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raymond Lukacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raymond Lukacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raymond Lukacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raymond Lukacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Bihor Oradea

1 Temmuz 2010 yılında Astra Ploiesti

1 Ocak 2011 yılında ACSMU Poli Iași

30 Haziran 2011 yılında Astra Ploiesti

1 Ağustos 2011 yılında Astra II

31 Ocak 2012 yılında SC Bacău

30 Haziran 2012 yılında Astra II

1 Ağustos 2012 yılında CS Osorhei

31 Aralık 2012 yılında Astra II

13 Temmuz 2013 yılında Bihor Oradea

17 Şubat 2015 yılında Mezőkövesd

1 Temmuz 2015 yılında Luceafarul

7 Şubat 2016 yılında Kazincbarcika

15 Temmuz 2016 yılında STC Salgótarján

20 Temmuz 2017 yılında Kisvárda

27 Temmuz 2018 yılında Kazincbarcika

28 Ocak 2020 yılında Békéscsaba

Raymond Lukacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raymond Lukacs şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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